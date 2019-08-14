Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Жуковский после ЧП с Airbus A321 прибыл глава Росавиации

11:22

Фото: rustur.ru



Прибывший в оперативный штаб в подмосковном Жуковском руководитель агентства Александр Нерадько пока не дал никаких комментариев по поводу аварийной посадки пассажирского самолета.



Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения лайнера с птицами.



Глава Росавиации Александр Нерадько прибыл в оперативный штаб, сформированный в аэропорту подмосковного Жуковского, где совершил аварийную посадку самолет Airbus А321. Руководитель ведомства, пока никак не прокомментировавший инцидент, проследовал в ВИП-зал вместе с первым заместителем гендиректора компании "Рампорт".



ЧП случилось сегодня утром, когда пассажирский лайнер Airbus A321, летевший из столицы в Симферополь, вскоре после того, как поднялся в воздух из аэропорта Жуковский, был вынужден совершить аварийное приземление. Пилоты осуществили жесткую посадку в поле на территории Раменского района.



Причиной инцидента стала стая чаек, оказавшаяся на пути лайнера. В результате столкновения возникли перебои в работе двигателей. В момент происшествия на борту самолета было свыше двухсот пассажиров, пострадали более двадцати, в том числе, не менее девяти детей.



Автор: Злата Богатова

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