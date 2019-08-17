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В «Уральских авиалиниях» подтвердили подлинность расшифровки переговоров диспетчеров с пилотами севшего в кукурузу А321
17.8.2019 21:47
Фото: rustur.ru
В авиакомпании прокомментировали материалы, связанные с недавней аварийной посадкой лайнера близ подмосковного Жуковского, передает агентство "Интерфакс".
Распространившаяся ранее в СМИ расшифровка переговоров — подлинная, заявили представители "Уральских авиалиний" .
Во время очередного сеанса связи авиадиспетчеры предупреждали пилотов о вероятных пролетах птиц. Об этом свидетельствуют записи "черных ящиков" самолета, совершившего аварийную посадку в подмосковном Раменском районе. Самописцы расшифровали эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", поднявшийся в воздух в Жуковском, должен был прилететь в Симферополь. Однако вскоре после взлета экипаж принял решение об аварийной посадке на кукурузном поле неподалеку от деревни Рыбинское.
На борту самолета в тот момент находились более двухсот пассажиров. После успешно проведенного аварийного приземления медицинская помощь потребовалась примерно семидесяти из них, шесть пострадавших - пятеро взрослых и один ребенок - были госпитализированы.
Накануне президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим А321 на поле, звание Героев России.
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