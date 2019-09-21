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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
21.9.2019 23:18
Фото: livejournal.com
В результате дорожной аварии, которая произошла в окрестностях курортной Антальи, пострадали не менее пятнадцати человек, в том числе, двое несовершеннолетних россиян, заявили представители дипмиссии РФ.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Как стало известно, в общей сложности в салоне автобуса в момент аварии находилось двадцать два россиянина. Туристы из гостиницы ехали в аэропорт, чтобы вылететь в Россию. По данным ряда СМИ, продолжить путь после ЧП смогли лишь восемь человек - остальных с травмами доставили в ближайшие больницы.
Сведений о том, что могло стать причиной опрокидывания автобуса, из официальных источников пока не поступало. Местные правоохранительные органы приступили к расследованию по факту аварии. С ними поддерживают постоянную связь российские дипломаты.
Ранее в Турции облили горящим маслом детей из Екатеринбурга.
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