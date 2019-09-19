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В Турции облили горящим маслом детей из Екатеринбурга


11:59
В Турции облили горящим маслом детей из ЕкатеринбургаФото: livejournal.com

С сильными ожогами российских детей доставили в больницу, передает портал Е1.ru.

Со ссылкой на родителей пострадавших отмечается, что ЧП случилось в одном из отелей турецкой Аланьи.

Информацию о происшествии подтвердили российские дипломаты. Как заявили представители генерального консульства РФ, в настоящее время врачи оценивают состояние пострадавших детей как удовлетворительное.

ЧП случилось во время фаер-шоу, передает портал Е1.ru. Двое детей из России, трех с половиной и десяти лет получили ожоги от горящего масла. По предварительным данным, причиной инцидента в поселке Кестель стала ошибка повара отеля - кулинар пытался сделать рискованный трюк в рамках программы, посвященной завершению тура.

По словам отца детей, в общей сложности пострадали восемь туристов из различных стран, включая двоих его сыновей. Один из мальчиков получил ожоги второй и третьей степени, у него поражено более четверти поверхности кожных покровов, отметил мужчина.

Ранее в центре Новосибирска мать с двухлетним сыном, находившимся в коляске, провалилась в яму с кипятком.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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