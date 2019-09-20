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В США молодая женщина стала жертвой стрельбы, которую устроили неизвестные
20.9.2019 23:08
Фото: gta-trinity.ru
ЧП случилось поздним вечером минувшего четверга, в городе Милуоки (штат Висконсин).
Как передает агентство Associated Press, случайной жертвой инцидента стала 23-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля и внезапно оказавшаяся в самом эпицентре перестрелки.
Со ссылкой на пресс-службу местного полицейского управления сообщается, что огонь вели несколько человек, находившиеся на противоположных сторонах улицы. В результате одна из пуль попала в машину, которая управляла молодая мать.
В автомобиле, кроме смертельно раненой американки, в тот момент ехали двое ее маленьких детей и еще одна женщина. Никто, кроме водителя, ранений не получил.
Спасатели, прибывшие к месту происшествия, несмотря на все реанимационные мероприятия, не смогли спасти раненую женщину. Личность потерпевшей устанавливается.
Полиция приступила к расследованию, ведется розыск подозреваемых в убийстве
Ранее канадская молодежь устроила стрельбу из-за видеоклипа. В результате ЧП были ранены шесть человек, один из пострадавших скончался.
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