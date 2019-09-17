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В Канаде молодежь устроила стрельбу из-за видеоклипа
17.9.2019 04:32
Фото: livejournal.com
В результате ЧП были ранены шесть человек, один из пострадавших скончался.
Инцидент произошел в канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио) вечером минувшей субботы, 14 сентября, передает телеканал CBC.
Причиной стрельбы, в результате которой погиб подросток и еще пять человек с ранениями были доставлены в больницы, стали разногласия между несколькими группами молодых людей. Участники конфликта не сошлись во мнении по поводу видеоклипа неназванного рэп-исполнителя. Отмечается, что ролик появился в эфире несколько дней назад.
Жертвой стрельбы, сообщается со ссылкой на источники в местной полиции, стал 17-летний подросток, вообще не имевший какого-либо отношения к стрелявшим. Среди раненых - две девушки, 13 и 16 лет, двое 17-летних парней и 50-летняя женщина.
Полиция, нашедшая на месте ЧП свыше сотни гильз от различного огнестрельного оружия, включая автоматические винтовки, объявила в розыск семь человек.
В минувшем августе в Канаде были найдены мертвыми подростки, подозреваемые в убийстве трех человек.
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