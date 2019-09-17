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В Тюмени неизвестный с пистолетом ограбил банк
17.9.2019 20:22
Фото: atr.ua
Правоохранительные органы Тюмени ведут розыск преступника, причастного к нападению на офис одного из банков, передает "Интерфакс-Урал".
Со ссылкой на региональный главк МВД отмечается, что преступление было совершено сегодня утром.
По данным ведомства, вооруженное нападение совершил неизвестный в маске. Мужчина, предположительно, угрожавший сотрудникам кредитно-финансового учреждения пистолетом, похитил 1,2 миллиона рублей.
Обстоятельства случившегося выясняются, полиция расследует инцидент.
В пресс-службе банка "Открытие" уточнили, что объектом нападения стал офис, который находится на улице Щербакова. В результате ЧП никто из сотрудников и клиентов, к счастью, не пострадал.
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