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В Тюмени неизвестный с пистолетом ограбил банк


17.9.2019 20:22
В Тюмени неизвестный с пистолетом ограбил банкФото: atr.ua

Правоохранительные органы Тюмени ведут розыск преступника, причастного к нападению на офис одного из банков, передает "Интерфакс-Урал".

Со ссылкой на региональный главк МВД отмечается, что преступление было совершено сегодня утром.

По данным ведомства, вооруженное нападение совершил неизвестный в маске. Мужчина, предположительно, угрожавший сотрудникам кредитно-финансового учреждения пистолетом, похитил 1,2 миллиона рублей.

Обстоятельства случившегося выясняются, полиция расследует инцидент.

В пресс-службе банка "Открытие" уточнили, что объектом нападения стал офис, который находится на улице Щербакова. В результате ЧП никто из сотрудников и клиентов, к счастью, не пострадал.

Автор: Злата Богатова

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