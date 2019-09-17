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Сегодня лидеру The Prodigy Киту Флинту могло бы исполниться 50 лет
17.9.2019 18:03
Фото: wordpress.com
Сегодня, 17 сентября 2019 года, мог бы отпраздновать свой юбилей Кит Флинт.
Музыкант, считавшийся одним из наиболее ярких представителей электронной музыки, ушел из жизни минувшей весной.
Солисты культового британского коллектива The Prodigy Лиам Хоулетт и Максим сегодня вновь вспоминают своего фронтмена, ведь Киту Флинту 17 сентября могло бы исполниться 50 лет. Рок-музыканты поздравили друга с днем рождения в Твиттере.
По словам артистов, не проходит ни одного дня, чтобы они не думали о Флинте. Экс-коллеги признались, что скучают по музыканту, считая его братом.
Кит Флинт скончался минувшей весной. Вскоре появились сведения о том, что фронтмен The Prodigy, в последнее время находившийся в состоянии депрессии, мог покончить с собой.
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