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Найденный мертвым вокалист The Prodigy Кит Флинт мог покончить с собой
4.3.2019 20:35
Фото: vk.me
Коллеги Кита Флинта по легендарной группе The Prodigy заявили о том, что речь может идти о суициде.
Музыкант был найден мертвым сегодня утром в собственном особняке в британском Эссексе. Вокалисту было лишь сорок девять лет.
Подтвердив информацию о кончине Кита Флинта, в полиции Эссекса заявили о том, что расследование проводиться не будет, так как нет никаких подозрений в том, что она имеет криминальный характер. Сообщить о том, что стало причиной смерти музыканта или какие-либо другие подробности случившегося в правоохранительных органах отказались.
Позже коллеги артиста, выразив глубокую печаль и шок из-за его кончины, предположили, что речь может идти о самоубийстве. Вместе с тем, члены группы The Prodigy не пояснили, на чем основано их мнение - почему 49-летний Кит Флинт мог принять решение о добровольном уходе из жизни.
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