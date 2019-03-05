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СМИ: Солист Prodigy находился в депрессии после ухода жены
5.3.2019 18:44
Фото: vk.me
За двое суток до смерти фронтмен The Prodigy Кит Флинт принял участие в забеге на пять километров.
По данным британских СМИ, в городе Челмсфорд музыкант даже установил личный рекорд, преодолев дистанцию за 21 минуту и 22 секунды.
В Сети появилась видеозапись, рассказывающая о том, как графстве Эссекс проходил 5-километровый кросс. Судя по кадрам, сделанным в парке города Челмсфорд на юго-востоке Великобритании, Флинт чувствовал себя превосходно, находясь среди бегунов. На артисте были зеленые гетры и оранжевая бандана.
По словам журналиста Роба Хэдграфта, знакомого с Флинтом, музыкант преодолел дистанцию с личным рекордом, финишировав через 21 минуту и 22 секунды после старта.
В ряде источников ранее появились предположения о том, что могло стать причиной самоубийства 49-летнего музыканта. В частности, высказываются версии о том, что Флинт находился в депрессии после разрыва с супругой. Ди-джей из Японии Маюми Кай узаконила отношения с Флинтом еще в 2006 году. Как признавался музыкант, жена помогла ему завязать с алкоголем и наркотиками, после чего его жизнь кардинально переменилась.
После того, как супруга артиста уехала из королевства, он вновь вернулся к пагубным привычкам и даже выставил на продажу за £1,5 млн (около $2 млн) свой особняк.
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