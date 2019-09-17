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В Москве в результате стрельбы у МКАД ранен мужчина
17.9.2019 09:35
Фото: vk.com
По факту инцидента, случившегося на перекрестке улицы Грина и Варшавского шоссе, столичные следственные органы уже возбудили уголовное дело, передает ТАСС.
Как заявили в пресс-службе главка МВД по Москве, огонь открыл водитель автомобиля Mitsubishi Lancer.
Тип оружия, из которого злоумышленник вел стрельбу на перекрестке улицы Грина и Варшавского шоссе, устанавливается. После ЧП столичные правоохранители в целях поимки злоумышленника объявили план "Перехват", однако пока не удалось задержать подозреваемого.
Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство".
По данным СМИ, в потерпевшего выстрелили практически в упор из травматического пистолета. Инцидент произошел после дорожного конфликта, который случился неподалеку от МКАД в южной части Москвы. Сразу после ЧП нападавший скрылся.
Пострадавшего с ранением госпитализировали, сведений о его состоянии пока нет. Известно лишь, что невольными очевидцами преступления стали супруга и ребенок, которые в тот момент находились в автомобиле.
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