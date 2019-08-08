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В Канаде найдены мертвыми подростки, подозреваемые в убийстве трех человек
8.8.2019 20:32
Фото: REUTERS / Manitoba RCMP
Полиция вела поиски подозреваемых на протяжении более чем двух недель, передает телевизионный канал CBC.
По мнению правоохранителей, 19-летний Кам Маклеод и Брайер Шмегельский были причастны к расправе над двумя мужчинами и женщиной.
Жертвами преступления, в котором подозревались юные канадцы, стали 23-летний турист из Австралии Лукас Фаулер и его 24-летняя подруга Чинна Диз, являющаяся гражданкой Соединенных Штатов, а также 64-летний лектор Университета Британской Колумбии Леонард Дейк.
Поиски подростков, которые могли быть причастны к убийствам, продолжались более двух недель. В минувшую среду, 7 августа, около 10:00 по местному времени (17:00 по Москве) сотрудниками Королевской конной полиции в провинции Манитоба были найдены тела двух молодых людей. Это случилось на расстоянии около 70 км к северо-востоку от города Гиллам.
Как полагают сыщики, погибшими, причина смерти которых пока не уточняется, являются именно 19-летние Кам Маклеод и Брайер Шмегельский.
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