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Китайские бизнесмены собираются клонировать панд


16.9.2019 12:14
Китайские бизнесмены собираются клонировать пандФото: vk.com

Как передает ТАСС, в Пекине также намерены развивать технологии редактирования генов.

К реализации амбициозной программы по клонированию панд местный частный бизнес собирается приступить уже в скором времени, как только дадут разрешение власти страны.

По словам заместителя гендиректора китайской компании генной инженерии Sinogene Вана Инина, не так давно в зоопарке Пекина состоялась пресс-конференция. В мероприятии принимал участие Чэнь Даюань, считающийся в Китае крупнейшим специалистом в сфере клонирования животных при помощи способа использования матки других видов.

Ученый дал согласие на сотрудничество, касающееся амбициозного проекта по созданию клонов панд, отметил Инин. По его словам, программа будет реализована лишь после того, как соответствующее разрешение дадут власти страны.

В конце прошлого года стало известно о том, что в Китае готовятся к массовому клонированию котят: компания Sinogene намеревалась использовать технологии, применявшиеся ранее для создания овечки Долли. По словам разработчиков, они собираются наладить массовое воспроизводство искусственно созданных кошек, и это будет иметь большое значение для науки, а также сыграет большую роль в развитии "рынка клонирования КНР".

Автор: Злата Богатова

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