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В Судане растет число жертв холеры
16.9.2019 08:19
Фото: livejournal.com
Местные власти подтвердили гибель пяти человек, у которых было диагностировано это заболевание.
Как передают зарубежные СМИ, все смертельные случаи были зафиксированы в период с 28 августа на территории штата Голубой Нил.
Со ссылкой на официальное заявление министерства здравоохранения Судана сообщается, что с конца лета было зарегистрировано в общей сложности 67 заражений холерой. На текущий момент лечение получают восемнадцать пациентов - все они находятся в специальных изоляторах.
Несколько дней назад ситуацию в штате Голубой Нил на юго-востоке Судана прокомментировали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как стало известно, в рамках продолжающегося тесного сотрудничества с местными органами здравоохранения в страну уже направлены эксперты. Специалисты окажут содействие в поддержании меры по санитарии и безопасности воды, а также удалению отходов и безопасности пищевых продуктов.
В заявлении Минздрава этого восточно-африканского государства также говорится о том, что власти просят ВОЗ импортировать прививки от холеры.
Ранее ВОЗ направила экспертов в Танзанию, где от неизвестной болезни скончалась женщина.
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