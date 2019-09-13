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Нейрохирург прокомментировал состояние Заворотнюк
10:57
Фото: smi2.net
Своим мнением нейрохирург Александр Тушев поделился в интервью "Вечерней Москве". Врач высказался о шансах на выздоровление пациентов, у которых выявлена опухоль головного мозга и прокомментировал симптомы недуга на фоне слухов о раке в последней стадии, диагностированного у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Существуют различные степени злокачественности опухолей, которые могут выявляться при поражении головного мозга, отметил специалист. Однако если заболевание сопровождается отеком, этот грозный симптом может свидетельствовать о третьей или даже четвертой стадии.
Александр Тушев был вынужден констатировать, что при отеке мозга "прогнозы неутешительные". По его мнению, лишь лучевая хирургия в сочетании с использованием специальных препаратов способны несколько продлить жизнь пациента. Однако добиться полного выздоровления практически невозможно, сказал врач. Тушев пояснил, что среди пациентов с четвертой стадией средний уровень выживаемости составляет от восьми до двенадцати месяцев.
Ранее в российских СМИ широко распространились сведения о том, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из больниц Москвы, и врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Пресса информирует о раковой опухоли в четвертой стадии, которая была диагностирована у актрисы, однако представитель Заворотнюк эти сведения не подтверждает.
В ряде источников также появились сообщения о том, что нейрохирурги провели консилиум. Врачи планируют прооперировать актрису, которая уже ранее прошла курс химиотерапии и лучевого лечения.
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