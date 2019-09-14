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До 8 человек возросло число жертв аварии с автобусом под Ярославлем


14.9.2019 22:31
До 8 человек возросло число жертв аварии с автобусом под ЯрославлемФото: 76.ru

В больнице скончалась женщина 1948 г.р., пострадавшая в ДТП в участием рейсового автобуса и фуры, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на правительство Ярославской области.

Представители местных властей заявили, что в общей сложности в аварии получили травмы двадцать девять человек.

В медицинские учреждения были экстренно доставлены более двадцати пассажиров автобуса, семи пациентам потребовалась экстренная операция.

В региональном правительстве сообщили, что скончалась одна из женщин, госпитализированных после ДТП. В результате количество погибших в аварии на дороге Ярославль-Иваново, где произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика, возросло до восьми человек.

Ранее была официально подтверждена гибель семи пассажиров.

Местные власти также отметили, что семьям жертв аварии будет выплачено по одному миллиону рублей в соответствии с распоряжением, которое уже подписал губернатор региона Дмитрий Миронов.

ЧП случилось на территории Гаврилов-Ямского района. По итогам предварительного разбирательства в ГИБДД РФ заявили о том, что виновником смертельной аварии может быть мужчина, управлявший фурой.

Автор: Злата Богатова

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