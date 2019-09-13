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В Ярославской области в ДТП с участием автобуса погибли семь человек
12:12
Фото: golos.ua
В региональном главке МЧС подтвердили сведения о гибели семи человек в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовиком под Ярославлем.
По предварительным данным, в аварии получили травмы не менее двадцати человек.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, смертельная авария случилась на территории Гаврилов-Ямского района. Жертвами столкновения автобуса ПАЗ и фуры, по последним официальным сведениям, стали семь человек.
В результате ДТП получили травмы по меньшей мере двадцать человек, среди них есть ребенок, отметили в МЧС.
Обстоятельства случившегося выясняются, пока сведений о причинах столкновения из официальных источников не поступало. В ряде СМИ пишут о том, что виновиком ДТП может быть водитель фуры.
Ранее стало известно о гибели четырех граждан Беларуси в Калмыкии, где столкнулись легковая автомашина и грузовик.
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