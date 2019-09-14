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Под Воронежем родители два года издевались над ребенком
14.9.2019 16:26
Фото: livejournal.com
Мальчика держали на привязи и прижигали зажигалкой, пишут региональные СМИ со ссылкой на представителей местных следственных органов.
Шокирующее происшествие случилось в городе Лиски Воронежской области.
По версии следствия, супруги на протяжении двух ле продолжали издеваться над семилетним ребенком. Они привязывали сына, систематически подвергали ребенка побоям, а также иными способами причиняли ему физические и психические страдания.
В региональном СУ СКР отметили, что мальчика не только избивали, но и прижигали, а также привязывали к постели. Сейчас ребенок, изъятый из семьи по решению суда, находится в Лискинском социальном приюте.
Оба супруга стали фигурантами уголовных дел, которые следственные органы Воронежской области возбудили по статьям "Истязание" и "Незаконное лишение свободы". Кроме того, женщине предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего ребенка.
В ведомстве пояснили, что в ходе расследования и мужчина, и женщина уже начали давать признательные показания.
Ранее под Оренбургом нашли тело женщины, обвинявшейся в убийстве 10-летней дочери.
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