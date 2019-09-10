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Под Оренбургом найдено тело женщины, обвиняемой в убийстве 10-летней дочери
10.9.2019 23:13
Фото: oka.fm
Следственные органы Оренбургской области приступили к выяснению обстоятельств ЧП.
Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, назначен ряд экспертиз.
По данным правоохранительных органов, тело 38-летней жительницы города Абдулино, которая ранее стала обвиняемой по делу об гибели ее 10-летней дочери, было найдено в лесу. Труп обнаружили в результате поисков.
Уголовное дело по факту убийства ребенка возбудили 6 сентября, вскоре после того, как школьницу нашли мертвой в одном из домов Абдулина. На теле девочки имелись явные следы смерти криминального характера.
Информации о том, что стало причиной смерти женщины и ее дочери из официальных источников пока не поступало.
Ранее стало известно о трагедии на Камчатке: жительница города Вилючинска 1992 г.р. была задержана после того, как утопила собственных детей. По словам знакомых женщины, она страдала от депрессии после расставания с отцом младшего ребенка.
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