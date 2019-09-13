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В Калмыкии в ДТП погибли четыре белоруса


13.9.2019 19:18
В Калмыкии в ДТП погибли четыре белорусаФото: vk.com

В результате столкновения легковой иномарки и грузовика погибли четыре человека, передают российские СМИ. По данным правоохранительных органов Калмыкии, где произошло смертельное ДТП, жертвами аварии стали четверо белорусов.

Как сообщили представители республиканского УМВД, на территории Черноземельского района Калмыкии столкнулись легковой автомобиль Renault Laguna и грузовик Volvo, которым управлял житель Дагестана. ЧП случилось в минувший четверг, 12 сентября, около 22:40, пояснили в ведомстве.

Согласно предварительным выводам специалистов, легковой автомобиль, за рулем которого находился белорус 1993 г.р., вынесло на полосу встречного движения из-за животного, выбежавшего на трассу. В результате машина столкнулась с грузовиком.

Водитель Renault и два пассажира от полученных травм погибли на месте, еще один человек из легковушки скончался вскоре после того, как его доставили в республиканскую больницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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