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В Башкирии ребенок получил смертельные травмы во время игры
12:05
Фото: vk.com
Следственные органы региона проводят проверку по факту гибели семилетнего ребенка, передает ТАСС.
По предварительным данным, мальчик был неосторожен во время игры и скончался в результате удушения.
Трагедия случилась на территории Иглинского района Башкирии, где обнаружили ребенка в бессознательном состоянии. семилетнего мальчика незамедлительно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.
В ходе начатой проверки было установлено, что причиной смерти могла стать рискованная игра, заявили представители республиканского СУ СКР. По версии следствия, ребенок обмотал вокруг своей шеи кусок ткани, а потом зацепил его за перила лестницы. Вскоре мальчик потерял сознание, а потом скончался в больнице от удушения.
Ранее стало известно о гибели белоруски, которую зажало стеклом в двери автомобиля. Предположительно, ЧП случилось, когда женщина пыталась достать двухлетнюю дочку из машины через окно, а ребенок случайно нажал кнопку.
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