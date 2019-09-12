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Скончалась белоруска, которой зажало шею стеклом автомобильной двери
12.9.2019 08:41
Фото: pogovorim.by
Белорусским врачам не удалось спасти молодую маму, которая получила смертельное ранение в результате несчастного случая.
Трагедия случилась в последний лета, когда 20-летняя жительница Беларуси пыталась достать из машины через окно двухлетнюю дочь.
По данным местных правоохранительных органов, ребенок мог случайно нажать кнопку стеклоподъемника, после чего шея матери оказалась заблокированной. Как заявил официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области Дмитрий Иванюк, женщину, которая в тот момент уже находилась без сознания, 31 августа обнаружил муж.
Супружеская пара из Жабинки с маленьким ребенком приехала погостить к знакомым в деревню Старое Село Брестского района, пояснил представитель ведомства.
Обнаружив, что жену зажало в передней левой двери машины, мужчина сразу же выбил стекло и вызвал медиков. В течение недели врачи боролись за жизнь молодой мамы, но последствия ранения оказались смертельными. 7 сентября женщина скончалась в реанимации, так и не придя в сознание.
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