Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончалась белоруска, которой зажало шею стеклом автомобильной двери

12.9.2019 08:41

Фото: pogovorim.by



Белорусским врачам не удалось спасти молодую маму, которая получила смертельное ранение в результате несчастного случая.



Трагедия случилась в последний лета, когда 20-летняя жительница Беларуси пыталась достать из машины через окно двухлетнюю дочь.



По данным местных правоохранительных органов, ребенок мог случайно нажать кнопку стеклоподъемника, после чего шея матери оказалась заблокированной. Как заявил официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области Дмитрий Иванюк, женщину, которая в тот момент уже находилась без сознания, 31 августа обнаружил муж.



Супружеская пара из Жабинки с маленьким ребенком приехала погостить к знакомым в деревню Старое Село Брестского района, пояснил представитель ведомства.



Обнаружив, что жену зажало в передней левой двери машины, мужчина сразу же выбил стекло и вызвал медиков. В течение недели врачи боролись за жизнь молодой мамы, но последствия ранения оказались смертельными. 7 сентября женщина скончалась в реанимации, так и не придя в сознание.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 108

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.9.2019 08:07 В США опознали мужчину, ранившего ножом пятерых коллег

В США опознали мужчину, ранившего ножом пятерых коллег 12.9.2019 07:43 В Крыму двух детей унесло в море

В Крыму двух детей унесло в море 11.9.2019 10:15 В Ираке более 30 паломников погибли в давке

В Ираке более 30 паломников погибли в давке 11.9.2019 08:11 В Кабуле у здания дипмиссии США произошел взрыв

В Кабуле у здания дипмиссии США произошел взрыв 10.9.2019 23:13 Под Оренбургом найдено тело женщины, обвиняемой в убийстве 10-летней дочери