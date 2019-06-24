Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Конго жертвами Эболы стали более 1,5 тыс. человек
24.6.2019 13:31
Фото: livejournal.com
Данные приводятся за период с июля 2018 года, отмечается в заявлении министерства здравоохранения этой африканской страны.
На сегодняшний день зафиксировано в общей сложности более 2200 заразившихся.
Согласно официальной статистики, за период с конца прошлого июля на территории Демократической Республики Конго (ДРК) от лихорадки Эбола скончались не менее полутора тысяч человек. В отчете, который сегодня опубликовал Минздрав ДРК, также указано, что общее количество заразившихся уже составляет более 2200.
Как стало известно, лишь в течение последних суток медики выявили тринадцать заболевших, тогда как девять скончались. Выздороветь смогли восемь пациентов.
Глава Минздрава ДРК Оли Илунга Каленга обратился к согражданам с призывом верить властям, ведь они стремятся "защитить их семью, родственников, друзей и их самих". Дело в том, что распространение смертельно опасного заболевания нередко происходит во время похорон. Погребальные мероприятия проводятся без соблюдения минимальных санитарных норм. Учитывая это, Минздрав прилагает усилия по организации максимально возможного количества "достойных и безопасных похорон" тех, кто стал жертвами новой эпидемии.
Ранее смертельный случай был зафиксирован в Уганде, куда доставили инфицированного ребенка из соседней ДРК.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|