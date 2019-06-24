ИнтерНовости - новости в стране и мире
Кандидатам от партии Саакашвили отказали в регистрации на выборы на Украине
Кандидатам от партии Саакашвили отказали в регистрации на выборы на Украине
В Нью-Йорке убита уроженка России, служившая в Национальной гвардии США
В Нью-Йорке убита уроженка России, служившая в Национальной гвардии США
Среди грузинских футболистов, устроивших антироссийский демарш, были игроки из РФ
Среди грузинских футболистов, устроивших антироссийский демарш, были игроки из РФ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава Ингушетии покидает свой постГлава Ингушетии покидает свой пост
В Казахстане из-за пожара на складе боеприпасов полностью эвакуируют городВ Казахстане из-за пожара на складе боеприпасов полностью эвакуируют город
В Нью-Йорке убита уроженка России, служившая в Национальной гвардии СШАВ Нью-Йорке убита уроженка России, служившая в Национальной гвардии США
Замглавы Мурманской области уволили после прямой линии с президентомЗамглавы Мурманской области уволили после прямой линии с президентом
В Конго жертвами Эболы стали более 1,5 тыс. человекВ Конго жертвами Эболы стали более 1,5 тыс. человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Конго жертвами Эболы стали более 1,5 тыс. человек


24.6.2019 13:31
В Конго жертвами Эболы стали более 1,5 тыс. человекФото: livejournal.com

Данные приводятся за период с июля 2018 года, отмечается в заявлении министерства здравоохранения этой африканской страны.

На сегодняшний день зафиксировано в общей сложности более 2200 заразившихся.

Согласно официальной статистики, за период с конца прошлого июля на территории Демократической Республики Конго (ДРК) от лихорадки Эбола скончались не менее полутора тысяч человек. В отчете, который сегодня опубликовал Минздрав ДРК, также указано, что общее количество заразившихся уже составляет более 2200.

Как стало известно, лишь в течение последних суток медики выявили тринадцать заболевших, тогда как девять скончались. Выздороветь смогли восемь пациентов.

Глава Минздрава ДРК Оли Илунга Каленга обратился к согражданам с призывом верить властям, ведь они стремятся "защитить их семью, родственников, друзей и их самих". Дело в том, что распространение смертельно опасного заболевания нередко происходит во время похорон. Погребальные мероприятия проводятся без соблюдения минимальных санитарных норм. Учитывая это, Минздрав прилагает усилия по организации максимально возможного количества "достойных и безопасных похорон" тех, кто стал жертвами новой эпидемии.

Ранее смертельный случай был зафиксирован в Уганде, куда доставили инфицированного ребенка из соседней ДРК.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Установлена личность мужчины, напавшего на сотрудников ДПС в ГрозномУстановлена личность мужчины, напавшего на сотрудников ДПС в Грозном
На Украине молнией убило трех человекНа Украине молнией убило трех человек
Под Самарой найдено тело девушки, пропавшей при столкновении лодки и катераПод Самарой найдено тело девушки, пропавшей при столкновении лодки и катера
В Карачаево-Черкесии найдена машина с телами женщины и ее несовершеннолетнего ребенкаВ Карачаево-Черкесии найдена машина с телами женщины и ее несовершеннолетнего ребенка
В Нью-Йорке убита уроженка России, служившая в Национальной гвардии СШАВ Нью-Йорке убита уроженка России, служившая в Национальной гвардии США

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru