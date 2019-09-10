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СМИ сообщают о блокировке счетов Киркорова


10:08
СМИ сообщают о блокировке счетов КиркороваФото: mediarace.info

В российских СМИ распространились сообщения о том, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета известного артиста Филиппа Киркорова.

Как уточняет АГН "Москва", речь идет о "Сбербанке" и "СДМ-Банке".

По данным РИА Новости, информацию уже прокомментировал генеральный директор исполнителя Геннадий Рыбак: сведения о блокировке он назвал "очередным бредом".

В минувшем августе пресса уже писала о том, что Киркорова было решен6о внести в базу Федеральной службы судебных приставов из-за неуплаты трех штрафов. В совокупности сумма задолженности составила тогда две тысячи рублей. Геннадий Рыбак также не подтвердил эти сведения.

Ранее Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи, в достаточно резкой форме высказав неодобрение по поводу организации мероприятия. Судя по кадрам, которые опубликовал "Пятый канал", певца возмутило, что подготовка к его выступлению велась не по графику, который был запланирован ранее.

Автор: Злата Богатова

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