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Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
12:45
Фото: glavny.tv
Известный российский артист Филипп Киркоров подверг резкой критике организаторов конкурса "Новая волна", который проходит в Сочи.
Как сообщает "Пятый канал", демонстрируя кадры, сделанные очевидцем, певца возмутило, что подготовка к его выступлению велась не по графику, который был запланирован ранее.
По словам Филиппа Киркорова, до момента, "пока не отрепетируем сейчас с камерами", шоу начаться не должно. Певец, выражая свое возмущение, позволял себе использовать ненормативную лексику.
В пресс-службе артиста, прокомментировав случившееся, пояснили, что премьера композиции "Лунный гость" потребовала подготовки, которая продолжалась несколько месяцев. В работе задействована международная команда, и в данном номере очень важна практически каждая деталь.
Учитывая, что "артист перфекционист", подготовка к номеру Киркорова в результате заняла несколько "больше внимания и времени", чем предполагали организаторы. В результате "под горячую руку попали технические службы". В пресс-службе пояснили, что работники совсем не вовремя отправились обедать.
Представители Киркорова добавили, что выступление артиста было встречено овациями.
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