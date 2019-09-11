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В Японии из-за пожара на площадке отменили запуск грузового корабля к МКС
11.9.2019 22:25
Фото: livejournal.com
Планировалось, что старт корабля HTV-2 (Kounotori 8 - "Белый аист 8") будет осуществлен в 00:33 по московскому времени.
Запуск должен был произойти в космоцентре на Танэгасиме - острове, который находится в юго-западной части Японии.
Отправку космического грузовика, который должен полететь к Международной космической станции (МКС), пришлось отменить в самый последний момент. Как информирует Национальное управление по исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA), причиной этого решения стало возгорание на стартовой площадке.
В Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), прокомментировав инцидент, пояснили, что в качестве резервной даты будут рассматриваться числа в диапазоне с 12 по 31 сентября. Причины возгорания сейчас пытаются установить специалисты.
Планировалось, что на борту японского "грузовика" на МКС будут доставлены свыше четырех тонн различных грузов, включая аппаратуру и продукты, а также новые литий-ионные аккумуляторы, предназначенные для солнечных батарей, которые установлены на станции.
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