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На Урале школьник погиб после падения на него футбольных ворот
10.9.2019 15:07
Фото: vk.com
Трагический случай произошел в городе Ивдель, где во время игры в футбол получил смертельные травмы 14-летний подросток.
Как информирует пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, вечером минувшего понедельника, 9 сентября, восьмиклассник играл в футбол на территории бывшего стадиона "Химик". В ходе предварительного разбирательства установлено, что юноша стоял в воротах и пытался раскачиваться, схватившись руками за верхнюю перекладину.
Сооружение, упав, насмерть придавило школьника. Юноша скончался в результате черепно-мозговой травмы, установили эксперты.
Сейчас следователи выясняют, на балансе какой именно организации находился данный объект, включающий ворота, а также кто отвечал за эксплуатацию стадиона.
Ранее в Краснодаре скончалась воспитанница детского сада. На девочку упало дерево во время прогулки.
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