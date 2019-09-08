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МЧС: 6 человек погибли в Крыму за день из-за шторма


13:02
МЧС: 6 человек погибли в Крыму за день из-за штормаФото: kubnews.ru

Как сообщает пресс-служба МЧС республики (ведомство в составе крымского правительства), в течение одного дня, 8 сентября, в результате шторма в Черном море у побережья полуострова погибли шесть человек.

По данным агентства "Интерфакс", все смертельные случаи были зафиксированы в так называемой Большой Ялте.

Ранее была официально подтверждена гибель двух человек, двух спасли сотрудники МЧС, еще один числился без вести пропавшим, были начаты его поиски.

Все ЧП, зафиксированные в течение дня, произошли на юге полуострова, где расположена так называемая Большая Ялта. По данным МЧС, в Отрадном тело утонувшего человека уже удалось извлечь из воды. Останки двох погибших пока не удается доставить на берег из-за больших волн.

Два человека утонули неподалеку от знаменитого "Ласточкиного гнезда", их тела поднять из воды также пока не представляется возможным, как и останки мужчины, катавшегося на доске в районе Массандры.

Автор: Злата Богатова

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