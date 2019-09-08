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МЧС: 6 человек погибли в Крыму за день из-за шторма
13:02
Фото: kubnews.ru
Как сообщает пресс-служба МЧС республики (ведомство в составе крымского правительства), в течение одного дня, 8 сентября, в результате шторма в Черном море у побережья полуострова погибли шесть человек.
По данным агентства "Интерфакс", все смертельные случаи были зафиксированы в так называемой Большой Ялте.
Ранее была официально подтверждена гибель двух человек, двух спасли сотрудники МЧС, еще один числился без вести пропавшим, были начаты его поиски.
Все ЧП, зафиксированные в течение дня, произошли на юге полуострова, где расположена так называемая Большая Ялта. По данным МЧС, в Отрадном тело утонувшего человека уже удалось извлечь из воды. Останки двох погибших пока не удается доставить на берег из-за больших волн.
Два человека утонули неподалеку от знаменитого "Ласточкиного гнезда", их тела поднять из воды также пока не представляется возможным, как и останки мужчины, катавшегося на доске в районе Массандры.
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