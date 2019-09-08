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В Крыму два человека погибли во время шторма, еще один пропал без вести
8.9.2019 23:40
Фото: vistanews.ru
Как заявил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, шторм унес жизни двух человек.
Объявленное ранее штормовое предупреждение будет действовать в Крыму и завтра, 9 сентября.
По словам Сергея Шахова, за сегодняшний день лишь в пределах городского округа Ялта было зафиксировано пять происшествий на воде. Спасателям удалось помочь двоим людям, одного пострадавшего сейчас ищут. К сожалению, двух человек спасти не смогли, они погибли.
Министр отметил, что волнение моря у берегов Крыма сейчас составляет около шести баллов. МЧС обращается к гражданам с призывом избегать купания и выхода в море - это крайне опасно.
В минувшем августе в Севастополе трагически погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Фатима Джакубова и Элина Гисмеева утонули, когда одна из них решила искупаться во время шторма незадолго до вылета в Москву. Спортсменка прыгнула в море с пирса, а другая, вероятно, увидев, что подруга попала в сильную волну, поспешила к ней на помощь, практически не умея плавать.
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