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В Крыму два человека погибли во время шторма, еще один пропал без вести


8.9.2019 23:40
В Крыму два человека погибли во время шторма, еще один пропал без вестиФото: vistanews.ru

Как заявил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, шторм унес жизни двух человек.

Объявленное ранее штормовое предупреждение будет действовать в Крыму и завтра, 9 сентября.

По словам Сергея Шахова, за сегодняшний день лишь в пределах городского округа Ялта было зафиксировано пять происшествий на воде. Спасателям удалось помочь двоим людям, одного пострадавшего сейчас ищут. К сожалению, двух человек спасти не смогли, они погибли.

Министр отметил, что волнение моря у берегов Крыма сейчас составляет около шести баллов. МЧС обращается к гражданам с призывом избегать купания и выхода в море - это крайне опасно.

В минувшем августе в Севастополе трагически погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Фатима Джакубова и Элина Гисмеева утонули, когда одна из них решила искупаться во время шторма незадолго до вылета в Москву. Спортсменка прыгнула в море с пирса, а другая, вероятно, увидев, что подруга попала в сильную волну, поспешила к ней на помощь, практически не умея плавать.

Автор: Злата Богатова

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