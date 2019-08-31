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В Калининграде назван победитель ХI Международного конкурса имени Таривердиева
12:01
Фото: sadsha.ru
Главный приз достался Ивану Татаринову. Органист родился в России, но сейчас проживает в Соединенных Штатах.
Музыкант получил звание лауреата и гран-при конкурса - созданную из янтаря фигурку "Органного ангела", передает ТАСС.
Победу на ХI Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева, итоги которого подвели накануне в Калининграде, одержал Иван Татаринов. Органист получил звание лауреата и гран-при конкурса - выполненную из янтаря фигурку "Органного ангела".
Согласно вердикту строгого жюри, которое возглавлял профессор органа Кристоф Манту из Парижа, вторую премию получила россиянка Лилия Печенкина, а третью - поделили Владимир Королевский из РФ и Эндрю Моррис из США, которым также вручили специальный приз "За лучшее исполнение произведений Микаэла Таривердиева".
Напомним, не так давно американская скрипачка провела концерт в виртуальной реальности. В конце лета известная исполнительница Линдси Стирлинг устроила VR-шоу, организованное совместно со стартапом Wave. Продолжительность выступления составила примерно два часа. В исполнении скрипачки прозвучали композиции ее сочинения. Кроме того, в перерывах она успевала пообщаться со зрителями.
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