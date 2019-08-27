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Американская скрипачка провела концерт в виртуальной реальности
27.8.2019 23:33
Фото: cloudfront.net
Известная скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт, который был организован совместно со стартапом Wave.
Уникальное мероприятие накануне, 26 августа, транслировалось на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Продолжительность выступления, во время которого Линдси Стирлинг, находясь в студии, отображалась в виртуальном пространстве, составила примерно два часа. В исполнении скрипачки прозвучали композиции ее сочинения. Кроме того, в перерывах исполнительница успевала общаться со зрителями.
Концерт скрипачки, на аккаунт которой на текущий период подписаны почти 12 млн пользователей, уже посмотрели свыше 300 тыс. человек. В момент видеотрансляции могли подключаться те, кто имеет VR-шлемы.
Представление организовали в сотрудничестве со стартапом Wave, оно приурочено к выпуску нового альбома американки, который получил название Artemis. Предполагается, что он станет доступен уже 30 августа.
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