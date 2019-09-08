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Памфилова заявила, что накормила бы напавшего на нее человека, если бы он постучал в дверь
11:04
Фото: coinspot.io
Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, она бы накормила мужчину, если бы он об этом попросил. По ее словам, в случае необходимости она бы даже могла помочь ему с поиском работы.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что последнее время подозреваемый жил в лесу.
По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, она бы вполне могла не только накормить, но и предложить работу человеку, который вторгся в ее дом, если бы он просто постучал в дверь и обратился к ней с соответствующей просьбой.
Своим мнением о недавнем инциденте Памфилова поделилась в минувшее воскресенье, 8 сентября, в эфире Первого канала. Как отметила глава ЦИК, напавший на нее мужчина, если уж так страдал от голода, что решился на преступления, мог действовать иначе. Учитывая, что она была дома, он мог просто позвонить или постучать в дверь. Памфилова отметила, что могла накормить этого человека, и даже могла бы дать ему возможность заработать, например, в качестве дворника.
Напомним, в ночь на пятницу, 6 сентября, неизвестный проник в дом главы ЦИК в подмосковной Истре. Позже стало известно, что нападение было совершено выходцем из Ближнего Зарубежья. В ходе допросов уроженец одной из республик Средней Азии 1983 г.р. заявил, что приехал в Россию несколько лет назад, надеясь найти работу.
После того, как у мужчины украли документы, а работодатели обманули с зарплатой, он был вынужден поселиться в лесу. По версии следствия, в дом Памфиловой он проник с целью ограбления.
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