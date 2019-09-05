Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Памфилова описала внешность нападавшего

17:07

Фото: coinspot.io



Как заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, напавший на нее мужчина был высоким и худым, лицо злоумышленника скрывала маска.



Ранее в МВД подтвердили сведения о том, что минувшей ночью в дом Памфиловой проник неизвестный.



По данным ведомства, неизвестный проник в дом главы ЦИК, после чего несколько раз нанес удары электрошокером. Позже сама Элла Памфилова описала напавшего на нее мужчину: он был высоким и худым, лицо злоумышленника скрывала маска.



Памфилова призналась, что после нападения "не сомкнула глаз". Уснуть было просто невозможно, учитывая, что "приехали оперативники, работали всю ночь до утра", вплоть до момента, когда она отправилась на работу. Описывая нападавшего, глава ЦИК добавила, что мужчина был в перчатках и маске, достаточно молодой, но при этом подготовленный. Случившееся стало для нее шоком, призналась Памфилова, рассказав о том, что произошло в эфире телевизионного канала "Россия 24".



Несмотря на инцидент, Элла Памфилова сегодня участвовала в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". Как заявили в пресс-службе ЦИК, к счастью, самочувствие руководителя позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях.



Случившееся прокомментировал Михаил Федотов, возглавляющий Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ). По его словам, нападение на Эллу Памфилову представляет собой очень серьезное преступление. После такого стоит ставить вопрос о том, чтобы руководителю Центризбиркома была предоставлена госохрана.



ЧП случилось примерно в 01.30, когда в полицию поступил сигнал о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Подмосковья. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье "разбой".



Автор: Злата Богатова

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