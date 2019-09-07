Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Напавший на Памфилову мигрант жил в лесу

7.9.2019 20:58

Фото: fssprus.ru



По данным МВД РФ, установлена личность мужчины, проникшего в дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.



Подозреваемый в нападении задержан, в скором времени следователи начнут его допрос.



Как передает телевизионный канал РЕН ТВ, мужчина, подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову, в последнее время жил в лесу. В Россию он прибыл несколько лет назад из Казахстана, надеясь найти работу.



После того как у мужчины украли паспорт, а работодатели не выплатили обещанных денег, уроженец ближнего зарубежья был вынужден поселиться в лесу, где создал себе некое жилище. В репортаже отмечается, что в своей лесной хижине предполагаемый злоумышленник и был задержан полицией.



Ранее в МВД сообщили о задержании уроженца одной из республик Средней Азии, который, по версии следствия, проник с дом Памфиловой с целью ограбления и напал на хозяйку.



Как уже сообщалось, глава ЦИК, которую злоумышленник несколько раз ударил электрошокером, а потом скрылся, описала приметы нападавшего. В частности, Элла Памфилова отмечала, что на мужчине были маска и перчатки.



ЧП случилось в ночь на 6 сентября, примерно в 01.30, когда в полицию поступил сигнал о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Подмосковья. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье "разбой".



Автор: Злата Богатова

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