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Google придется заплатить $170 млн за нарушение конфиденциальности детей
5.9.2019 04:41
Фото: zoomit.ir
Как информирует пресс-служба Федеральной торговой комиссии (FTC) Соединенных Штатов, компании Google придется уплатить 170 млн долларов в виде штрафа - корпорацию уличили в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в Сети.
Предполагается, что большая часть этих денег - 136 млн - будет переведена FTC, а остальное - прокуратуре штата Нью-Йорк.
В ходе расследования было установлено, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube незаконным образом осуществлял сбор персональных сведений детей. Речь идет о пользователях, которым еще не исполнилось тринадцати лет.
Не заручившись заранее согласием родителей, корпорация нарушила законодательство, касающееся защиты личной информации детей в интернете (COPPA), отмечается в сообщении комиссии.
По данным американских СМИ, на сегодняшний день этот штраф за всю историю существования закона COPPA, принятого в Соединенных Штатах в 1998 году, является самым крупным.
Напомним, несколько лет назад Google обеспечил приватность британской коровы, "заблюрив" ей голову.
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