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В Татарстане на улице найден ребенок в пакете


4.9.2019 06:49
В Татарстане на улице найден ребенок в пакетеФото: vk.com

ЧП случилось в населенном пункте Черемшан, передают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

Как заявили представители СУ СКР по Татарстану, по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился местный житель, обнаруживший ребенка в полиэтиленовом пакете. Новорожденного мальчика оставили около одного из магазинов, рассказали в региональном следственном ведомстве.

Младенца, который, по предварительным данным, появился на свет здоровым, но за время пребывания на улице замерз, передали медикам. Ребенок сейчас находится в перинатальном центре города Альметьевска.

В региональных СМИ появились сообщения о том, что мальчика обнаружил директор магазина, услышавший подозрительные звуки около здания. Следователи приступили к работе, устанавливая личность матери младенца и выясняя все обстоятельства ЧП.

Ранее в армянском Гюмри на свалке было найдено тело связанного ребенка.

Автор: Злата Богатова

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