|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В армянском Гюмри найдено тело связанного ребенка
09:33
Фото: glashataj.info
Как информирует пресс-служба МВД страны, сигнал в правоохранительные органы поступил в последний день лета.
Сотрудники отдела "Муш" полиции Гюмри, выехав на городскую свалку, обнаружили там тело младенца.
Погибшему ребенку было полтора-два года, предварительно установила оперативная группа. Руки и ноги младенца были связаны клейкой лентой, отметили в полиции. Причины смерти ребенка сейчас выясняют эксперты.
Правоохранительные органы обращаются к местному населению с призывом оказать содействие в расследовании этого преступления, гарантируя полную анонимность всем, кто располагает какой-либо информацией о случившемся.
Ранее житель Саратова втайне от жены зарезал маленькую дочь, которая появилась на свет с патологией. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|