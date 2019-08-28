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В Турции скончалась школьница из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна
28.8.2019 22:14
Фото: vk.com
Мать девочки, умершей в турецкой больнице, написала, что все еще не может смириться с мыслью об утрате дочери.
По словам родителей двенадцатилетней Алисы Адамовой из Петербурга, девочка все это время оставалась в критическом состоянии.
Обратившись к подписчикам в соцсети "Вконтакте", мать маленькой петербурженки призналась, что не может свыкнуться с мыслью о смерти дочки. По словам Натальи Адамовой, родителей поддерживает лишь осознание того, что ребенку уже "не больно, не страшно и легко".
ЧП случилось десять дней, когда руку ребенка, приехавшего в турецкий Бодрум отдохнуть вместе с родителями, затянуло в трубу на дне бассейна. Когда отец увидел, что дочь попала в беду, лишь усилиями нескольких мужчин ее смогли вытащить из воды - рука накрепко застряла в насосе.
Девочку сразу же доставили в больницу, позднее в Турцию прибыли российские врачи. Медики были вынуждены признать, что состояние ребенка, впавшего в кому и несколько раз пережившего клиническую смерть, не допускает транспортировки.
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