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Скончались восемь учеников, раненых при нападении на школу в Китае
12:05
Фото: sb.by
Трагедия случилась в одной из начальных школ города Эньши, который расположен на территории китайской провинции Хубэй, заявили в полиции.
Первоначально сообщалось о десяти пострадавших, которых доставили в больницы после инцидента.
Трагедия случилась в минувший понедельник, 2 сентября, около 8:00 утра по местному времени. Нападавшего задержали на месте, им оказался ранее уже судимый за покушение на убийство 40-летний местный житель. Мотивы злоумышленника, который сразу же был взят под стражу, выясняют следователи.
Около года назад в Китае казнили 28-летнего мужчину, который жестоко расправился с девятью школьниками в провинции Шэньси. Молодой человек по имени Чжао Цзэвэй, атаковал с ножом детей около образовательного учреждения, которое в прошлом посещал сам. Жертвами ЧП тогда стали семь девочек и два мальчика.
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