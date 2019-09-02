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Скончались восемь учеников, раненых при нападении на школу в Китае


12:05
Скончались восемь учеников, раненых при нападении на школу в КитаеФото: sb.by

Трагедия случилась в одной из начальных школ города Эньши, который расположен на территории китайской провинции Хубэй, заявили в полиции.

Первоначально сообщалось о десяти пострадавших, которых доставили в больницы после инцидента.

Трагедия случилась в минувший понедельник, 2 сентября, около 8:00 утра по местному времени. Нападавшего задержали на месте, им оказался ранее уже судимый за покушение на убийство 40-летний местный житель. Мотивы злоумышленника, который сразу же был взят под стражу, выясняют следователи.

Около года назад в Китае казнили 28-летнего мужчину, который жестоко расправился с девятью школьниками в провинции Шэньси. Молодой человек по имени Чжао Цзэвэй, атаковал с ножом детей около образовательного учреждения, которое в прошлом посещал сам. Жертвами ЧП тогда стали семь девочек и два мальчика.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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