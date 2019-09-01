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На Багамы обрушился ураган «Дориан»
1.9.2019 22:34
Фото: golos.ua
Губернатор Флориды призвал местных жителей в срочном порядке запасаться продовольствием, питьевой водой и медикаментами.
Как заявил Рон Десантис, из-за приближения к побережью США урагана "Дориан" рекомендуется готовиться к нескольким дням сильнейшего шторма. Обстановка может оставаться напряженной на протяжении недели.
Рекомендовав жителям Флориды делать недельный запас продуктов и лекарств, губернатор также попросил местное население морально готовиться к возможной эвакуации.
Незадолго до того, как обрушиться на Багамы, "Дориан" успел усилиться до пятой - максимально возможной категории по шкале Саффира - Симпсона. По данным синоптиков, скорость ветра на тот момент составляла почти триста километров в час.
Американский президент Дональд Трамп высказал мнение о том, что этот ураган способен оказаться более разрушительным, чем предполагалось ранее. По словам главы США, населению Джорджии, Северной Каролины и Южной Каролины необходимо приготовиться к серьезным испытаниям.
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