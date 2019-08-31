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Трамп: последствия урагана «Дориан» могут превзойти ожидания


31.8.2019 23:27
Трамп: последствия урагана «Дориан» могут превзойти ожиданияФото: iz.ru

Как заявил американский президент Дональд Трамп, трем штатам, расположенным в юго-восточной части страны, вероятно, придется столкнуться с гораздо более сильным ударом стихии, чем предполагалось ранее. Как отметил глава Соединенных Штатов, наибольший удар стихия нанесет Джорджии, а также Северной Каролине и Южной.

По словам Трампа, "замечательная Южная Каролина" может столкнуться с гораздо более существенными последствиями, чем предполагалось. Подобный прогноз распространяется и на два других штата, оказавшиеся в зоне потенциальной опасности, отметил американский лидер, имея в виду Джорджию и Северную Каролину.

Высказавшись по поводу надвигающегося на побережье страны урагана "Дориан" в своем Twitter, Трамп призвал население указанных штатов беречь себя.

Ранее глава США отменил визит в Варшаву из-за урагана, который начал формироваться в Атлантическом океане. По данным специалистов, в пятницу ураган "Дориан" уже набрал силу, которая соответствует четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.

Автор: Злата Богатова

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