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Житель Саратова втайне от жены зарезал дочь, родившуюся с патологией
31.8.2019 22:21
Фото: kpcdn.net
Полиция города Саратова задержала 38-летнего местного жителя по подозрению в причастности к гибели двухмесячной дочери.
В региональном СУ СКР пояснили, что ребенок появился на свет не совсем здоровым.
Как передает РИА Новости, преступление было совершено в субботу, 31 августа. По предварительным данным, 26-летняя мать девочки, имевшей врожденную патологию, отправилась в магазин, оставив младенца и двухлетнего сына под присмотром 38-летнего мужа.
Втайне от супруги, подозреваемый унес переноску с младенцем на чердак, где зарезал девочку.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК "Убийство малолетнего". С задержанным, которого могут приговорить к пожизненному лишению свободы, сейчас проводятся следственные действия.
Ранее в Башкирии мать годовалого мальчика, найденного мертвым, призналась в его убийстве. По данным СМИ, на преступление женщину толкнуло отчаяние из-за отсутствия денег.
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