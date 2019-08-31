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Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на US Open
31.8.2019 23:42
Фото: livejournal.com
Организаторы заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open оштрафовали российского теннисиста за неспортивное поведение.
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев был наказан за то, что во время последнего матча не смог сдержаться и был излишне резок.
23-летнего россиянина было решено оштрафовать на $13 тысяч, сообщил в своем Twitter журналист Бен Ротенберг. Как стало известно, организаторы турнира признали неспортивным поведение Даниила Медведева, который пререкался с арбитром.
Кроме того, во время игры с испанцем Фелисиано Лопесом, когда болельщики крайне негативно реагировали на все действия россиянина, теннисист не удержался и сделал в сторону трибун неприличный жест.
Некоторое время назад российский теннисист признался, что начал работать с психологом, чтобы управлять собственными эмоциями.
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