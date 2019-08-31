Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Недоброжелательные болельщики довели Медведева на US Open

31.8.2019 22:07

Фото: sportclub.ru



Несмотря на крайне недоброжелательное поведение зрителей, 23-летний российский теннисист вновь одержал победу на US Open.



Как передает ТАСС, под оглушительный свист трибун Даниил Медведев оказался сильнее испанца Фелисиано Лопеса и выиграл матч, проводившийся в рамках третьего круга Открытого чемпионата США



Эта победа, судя по всему, для российского теннисиста Даниила Медведева оказалась достаточно трудной. На протяжении всего матча, завершившегося со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, болельщики вели себя крайне негативно.



Публика выражала неодобрение после каждого результативного действия российского теннисиста. Когда же стало ясно, кот победил, зрители отреагировали оглушительным свистом и гулом.



Эмоции особенно накалились во время традиционного интервью, которое сразу после игры показали на большом экране корта. Зрители вновь начали освистывать россиянина, но Медведев на это лишь пояснил, что победил именно благодаря такой "поддержке". Кроме того, он "зарядился на пять матчей вперед", - саркастически добавил теннисист.



В определенный момент самообладание все же подвело Даниила Медведева. Как рассказал в своем твиттере журналист Мэттью Уиллиc, во время матча с испанцем Фелиcианo Лoпecом, когда зрители вновь начали свистеть, россиянин показал им средний палец. Негативная реакция трибун, пояснил Уиллис, была вызвана тем, что теннисист, проигравший подачу в первой партии, резко выдернул полотенце из рук бoлбoя. Потом Медведев бросил ракетку в направлении судейской вышки.



Автор: Злата Богатова

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