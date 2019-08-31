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В Подмосковье вертолет упал в Клязьму: погибли два человека
31.8.2019 23:23
Фото: vk.com
По данным агентства "Интерфакс", на борту вертолета, рухнувшего в Московской области, находились два человека. Выжить никому не удалось.
Обстоятельства ЧП выясняют специалисты. На месте крушения сейчас продолжают работать водолазы, останки погибших найти пока не удалось.
Как стало известно, на борту летательного аппарата, потерпевшего крушение в окрестностях Долгопрудного, находились собственник вертолета 53-летний Вадим Борисов и его 31-летний сын Александр.
Отмечается, что вертолет "АвтожирRA0674A" поднялся в воздух с частного поля в селении Федоскино Мытищинского района. Предполагалось, что пилот и пассажир совершат прогулочный полет, пояснил источник в экстренных службах Подмосковья.
Сведений о том, что могло стать причиной крушения, пока не поступало.
Ранее в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погиб пилот, в тяжелом состоянии в больницу доставлена находившаяся на борту 12-летняя девочка, получившая множественные травмы.
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