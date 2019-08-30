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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет: погиб пилот
14:36
Фото: авиару.рф
В результате катастрофы один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителей регионального главка МЧС отмечается, что на борту самолета находился ребенок.
В результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот и пострадал ребенок, заявили в ведомстве. ЧП случилось на территории Клинского района, неподалеку от населенного пункта Минино.
По данным МЧС, двенадцатилетний ребенок получил в аварии переломы, ему сейчас оказывается медицинская помощь.
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что речь идет о воздушном судне "Сигма". Обстоятельства случившегося выясняются. Пока сведений о том, что стало причиной крушения, из официальных источников не поступало. Известно лишь, что возгорания после того, как разбился самолет, зафиксировано не было.
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