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В Ярославской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка
31.8.2019 23:03
Фото: vk.com
Трагедия случилась в деревне Аринкино Некоузского района, где загорелся частный дом, сообщили в региональном СУ СКР.
По факту гибели годовалого ребенка было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
В рамках расследования назначены различные экспертизы, в том числе, судебно-медицинская и пожаро-техническая. Специалисты приступили к работе по установлению причин и всех обстоятельств ЧП.
Со ссылкой на источники в региональных экстренных службах местные СМИ пишут о том, что во время пожара, где погиб ребенок 2018 г.р., также пострадали два человека.
Ранее под Ульяновском был задержан 43-летний мужчина, нанесший несколько ударов вилкой двухлетней дочери своей сожительницы. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, возбуждено уголовное дело.
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