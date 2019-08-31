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Под Ульяновском задержан мужчина, чуть не убивший двухлетнюю девочку вилкой
31.8.2019 21:24
Фото: vk.com
Двухлетнего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали после того, как 43-летний сожитель матери, будучи пьяным, нанес несколько ударов вилкой в грудь.
Следственные органы региона по факту ЧП уже возбудили уголовное дело.
На сайте ГУ МВД РФ по Ульяновской области сообщается о подробностях случившегося. Накануне вечером, 30 августа, участковый уполномоченный полиции получил сигнал о криках, раздававшихся из квартиры на первом этаже дома в населенном пункте Мулловка.
Дверь указанной квартиры была заперта, свет внутри не горел. Поэтому полицейский решил посветить фонариком через окно. Увидев на диване раненую девочку, участковый сразу же забрался в помещение и вынес ребенка, завернутого в одеяло. Позже в больнице врачи диагностировали у маленькой пациентки многочисленные колото-резаные ранения в области груди.
В Минздраве региона сообщают, что состояние девочки врачи сейчас оценивают как тяжелое, но стабильное. Ребенку оказывается помощь.
По подозрению в причастности к инциденту полиция задержала 43-летнего местного жителя, который сожительствовал с матерью девочки. Отмечается, что женщина в прошлом привлекалась по статье КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Ранее мать годовалого мальчика, найденного мертвым в Башкирии, призналась в его убийстве.
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