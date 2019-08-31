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Малахов передразнил Киркорова, устроившего скандал на «Новой волне» в Сочи
31.8.2019 22:43
Фото: smekhdosloz.ru
В Instagram российского телеведущего Андрея Малахова появился видеоролик, на кадрах которого он запечатлен громко ругающимся.
Перемещаясь по студии, Малахов, в частности, восклицает: "Где тут камеры? Где операторы? Где все?", выражая намерение развернуться и уехать, несмотря на прямой эфир.
В ролике также прозвучали слова о том, что до момента, пока Малахов не отрепетирует "час на камеру, ничего не начнется". В результате пользователи соцсети начали вспоминать недавние события в Сочи, когда Филипп Киркоров позволил себе нецензурную брань.
Как уже сообщалось, певец устроил скандал перед выступлением на "Новой волне", возмутившись организаторами. Позже представители артиста пояснили, что номер, в который уже вложено много труда, требовал тщательной и достаточно длительной подготовке, а Киркоров относится к работе очень серьезно, поэтому начал нервничать.
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