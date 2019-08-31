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Гонщик, пострадавший в аварии на «Формуле-2», умер в больнице
31.8.2019 22:32
Фото: gameperez.com
Французский пилот "Формулы-2" Антуан Юбер получил смертельные травмы в аварии, которая случилась во время гонки Гран-при Бельгии, передает BBC News.
Гонщика сразу же доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны.
Как сообщают зарубежные СМИ, в 18:35 по местному времени врачи медицинского центра были вынуждены констатировать смерть 22-летнего Антуана Юбера. В аварии также пострадал и второй пилот. После ЧП он находится в одной из больниц города Льеж. Специалисты сочли его состояние стабильным.
По предварительным данным, столкновение во время гонок случилось сразу после того, как Юберу, ехавшему в тот момент на скорости более 270 километра в час, не удалось вписаться в поворот. В результате следовавший за ним американец Хуан Корреа на полном ходу врезался в болид француза.
Юбер был восьмым по результатам общего зачета. В этом сезоне он уже успел одержать две победы.
Ранее стало известно о трагической гибели 36-летней Джесси Комбс. Знаменитая американская гонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд.
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